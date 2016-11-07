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    В Южной Корее предлагается заменить зеркала заднего вида на камеры

    Отсутствие зеркал снизит потребление бензина

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Южная Корея пересмотрит правила дорожной безопасности, чтобы в следующем году разрешить замену зеркал заднего вида в автомобилях на камеры.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении южнокорейского министерства земель, инфраструктуры и транспорта.

    Предполагается, что отсутствие наружных зеркал на корпусе автомобиля позволит сократить потребление топлива на десять процентов, поскольку снизится сопротивление ветра.

    Министерство надеется также, что замена зеркал на систему камер и мониторов (CMS) позволит снизить число аварий.

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