В Южной Корее предлагается заменить зеркала заднего вида на камеры

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Южная Корея пересмотрит правила дорожной безопасности, чтобы в следующем году разрешить замену зеркал заднего вида в автомобилях на камеры.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении южнокорейского министерства земель, инфраструктуры и транспорта.

Предполагается, что отсутствие наружных зеркал на корпусе автомобиля позволит сократить потребление топлива на десять процентов, поскольку снизится сопротивление ветра.

Министерство надеется также, что замена зеркал на систему камер и мониторов (CMS) позволит снизить число аварий.