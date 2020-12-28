В Южной Корее начали испытания первого в мире мусоровоза на водородном топливе

Испытания первого в мире грузовика-мусоровоза, работающего на водородных топливных элементах, начались в южнокорейском городе Чханвон провинции Кёнсан-Намдо

Испытания первого в мире грузовика-мусоровоза, работающего на водородных топливных элементах, начались в понедельник в южнокорейском городе Чханвон провинции Кёнсан-Намдо на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал KBS.

Автомобиль грузоподъемностью 5 тонн разрабатывался с 2017 года при участии семи государственных организаций и частных компаний. В их числе Корейский институт автомобильных технологий (KATECH) и Hyundai Motors. Стоимость проекта составила 10 млрд вон (9,2 млн долларов США).

Телеканал отмечает, что применение водородного топлива позволяет полностью устранить выбросы выхлопных газов и значительно снизить шум во время работы автомобиля. Одной заправки газом хватает на 350 км пути.

В 2018 году мэрия объявила Чханвон "водородным городом" и начала активно развивать соответствующую инфраструктуру. Сейчас там зарегистрировано наибольшее в Южной Корее число водородных автомобилей и заправок по сравнению с другими регионами.

В июне прошлого года в Чханвоне начали осуществлять регулярные рейсы первые в стране маршрутные автобусы на водородных топливных элементах.