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    В Южной Америке запустили самый короткий международный рейс

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Авиакомпания Aruba Airlines начала регулярное международное сообщение между островом Аруба (заморская территория Нидерландов) и городом Пунто Фиджо (Венесуэла), которое занимает восемь минут, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Цены на перелет, который планируется осуществлять два раза в неделю, начинаются от двухсот долларов.

    Ранее самым коротким международным авиаперелетом был восьмиминутный рейс из Германии в Швейцарию, отмененный из-за низкой востребованности.

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