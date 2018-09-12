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    В Южной Африке прошли сильные снегопады - ФОТО

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сильные снегопады прошли в Южно-Африканской Республике. 

    Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, в соцсетях распространяются фотографии с разгуливающими по заснеженной саванне типичными жителями африканского континента: жирафами, антилопами, носорогами и слонами.

    Высота снежного покрова местами достигала 10 сантиметров, по прогнозам в некоторых районах может выпасть до 25 сантиметров осадков. 

    Из-за плохих метеоусловий временно было остановлено движение на дорогах на территории Восточно-Капской провинции.

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