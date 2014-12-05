В ЮАР вспоминают Нельсона Манделу в первую годовщину со дня его смерти

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Южно-Африканская Республика 5 декабря вспоминает отца-основателя демократической ЮАР и героя борьбы с режимом апартеида Нельсона Манделу, который скончался ровно год назад в возрасте 95 лет.

Главное мероприятие пройдет в Парке свободы в Претории, посвященном борцам с апартеидом. Возглавит церемонию вице-президент страны Сирил Рамапоза, который огласит призыв к действиям в память о Манделе, а затем по всей стране раздастся звон колоколов. Ровно в 10 часов по местному времени (11:00 мск) начнутся общенациональные три минуты молчания. С момента начала церемонии и до ее окончания пройдет ровно шесть минут и семь секунд, что соответствует 67 годам активной политической деятельности Манделы, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

У президентского дворца "Юнион билдингс", где год назад проходило трехдневное народное прощание с национальным героем и лауреатом Нобелевской премии мира, состоится церемония возложения венков и будет выставлен лафет, на котором везли гроб с телом первого чернокожего президента ЮАР.

В Центре памяти Манделы в Йоханнесбурге откроется экспозиция соболезнований, поступивших со всего мира. Всего из посольств ЮАР в разных странах было доставлено 4850 книг и более 3000 открыток с соболезнованиями.

В ЮАР продолжают бережно хранить наследие Манделы, призывавшего к расовому примирению. Не оправдались прогнозы пессимистов о том, что после кончины национального героя чернокожее большинство станет мстить белому меньшинству за апартеид.