​В Японии выпустили обувь с GPS

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Японии в продажу поступила обувь с GPS.

Как передает Report, система позволяет в реальном времени отслеживать местоположение владельца обуви на экране смартфона или компьютера.

Трекер встраивается в каблук. Местоположение владельца обуви смогут отслеживать как родители и знакомые, так и работники медицинских учреждений. Производитель рассчитывает, что такой товар будет полезен для стариков с нарушениями памяти и детей, поскольку именно они могут заблудиться.

До этого изобретения в Японии использовали специальные медальоны, но пожилые люди часто забывали их дома.