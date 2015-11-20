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    ​В Японии выпустили обувь с GPS

    Товар будет полезен для стариков с нарушениями памяти и детей

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Японии в продажу поступила обувь с GPS.

    Как передает Report, система позволяет в реальном времени отслеживать местоположение владельца обуви на экране смартфона или компьютера.

    Трекер встраивается в каблук. Местоположение владельца обуви смогут отслеживать как родители и знакомые, так и работники медицинских учреждений. Производитель рассчитывает, что такой товар будет полезен для стариков с нарушениями памяти и детей, поскольку именно они могут заблудиться.

    До этого изобретения в Японии использовали специальные медальоны, но пожилые люди часто забывали их дома.

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