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    В Японии впервые с 1920 года зафиксировано сокращение населения

    Численность населения Японии в 2015 году превысила 127 млн человек

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Согласно переписи населения, в Японии впервые с 1920 года зафиксировано сокращение населения.

    Как cообщает Report со ссылкой на японские СМИ, об этом говорится в результатах исследования министерства по административным делам и коммуникациям Японии.

    Отмечается, что по данным исследования, проводимого раз в пять лет, численность населения Японии в 2015 году составила более 127 млн человек, что на 0,8% меньше, чем было в 2010 году. Число японцев в возрасте 65 лет и старше в 2015 году составило 33,42 млн человек или 26,7% населения страны.

    На территории Японии проживает 1 млн 750 тыс. иностранных граждан.

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