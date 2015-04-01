​В Японии умерла старейшая жительница планеты

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Японии на 118-м году жизни в среду, 31 марта, скончалась старейшая жительница планеты Мисао Окава.

Как передает Report, об этом сообщили представители медицинского учреждения, где она проживала последние несколько лет.

В начале марта Мисао Окава отметила свой 117-й день рождения. Врачи утверждали, что старейшая жительница планеты не испытывает серьезных проблем со здоровьем.

Мисао Окава родилась 5 марта 1898 года в деревне неподалеку от Осаки, в семье владельцев магазина традиционного японского кимоно. За свою долгую жизнь она родила трех детей. Двое из них поддерживают семейные традиции долголетия: им уже больше 90 лет.

Окава получила звание самой пожилой жительницы Земли после того как в 2013 году на 117-м году жизни скончался Дзироэмон Кимура, также гражданин Японии. Статус Окавы был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.