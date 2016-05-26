​В Японии умерла самая старая слониха в стране

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Японии умерла слониха, которая жила в зоопарке Токио с 1949 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, животное по кличке Ханако подарили власти Таиланда.

По информации, слониха жила в небольшом бетонном вольере. Некоторое время назад появилась петиция, призывающая перевезти животное обратно в Таиланд. Но было принято решение, что слониха слишком стара для переезда.

В переводе Ханако означает "дитя цветов". Ей было 69 лет. Это считается рекордным возрастом для азиатских слонов, живущих в неволе.