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    ​В Японии умерла самая старая слониха в стране

    Животное по кличке Ханако подарили власти Таиланда

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Японии умерла слониха, которая жила в зоопарке Токио с 1949 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, животное по кличке Ханако подарили власти Таиланда. 

    По информации, слониха жила в небольшом бетонном вольере. Некоторое время назад появилась петиция, призывающая перевезти животное обратно в Таиланд. Но было принято решение, что слониха слишком стара для переезда.

    В переводе Ханако означает "дитя цветов". Ей было 69 лет. Это считается рекордным возрастом для азиатских слонов, живущих в неволе.

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