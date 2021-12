В Японии создали экран, передающий вкус еды

Японский ученый Мэйдзи Миясита создал прототип телевизионного экрана, который может передавать вкус пищи, изображенной на нем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters .

Изобретение токийского профессора и его команды из 30 студентов получило название Taste the TV (Попробуй телевизор на вкус). Желающие могут почувствовать вкус еды, если лизнут экран в тот момент, когда ее на нем показывают. При этом они могут заказать пищу, которую хотели бы попробовать на вкус.

Суть технологии заключается в том, что в телевизоре установлены десять небольших контейнеров с ароматизаторами, которые распыляют жидкость одновременно в нужной комбинации в зависимости от сюжета телепередачи. Затем созданная смесь вкусовых добавок подается на гигиеническую пленку на экране телевизора.

"Наша задача состоит в том, чтобы сделать возможным для людей получить ощущения, подобные тому, как если бы они обедали в ресторане на другом конце света, оставаясь при этом дома", - пояснил Миясита.