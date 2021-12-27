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В Японии создали экран, передающий вкус еды

В Японии создали экран, передающий вкус еды Японский ученый Мэйдзи Миясита создал прототип телевизионного экрана, который может передавать вкус пищи, изображенной на нем.
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27 декабря 2021 г. 05:53
В Японии создали экран, передающий вкус еды

Японский ученый Мэйдзи Миясита создал прототип телевизионного экрана, который может передавать вкус пищи, изображенной на нем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Изобретение токийского профессора и его команды из 30 студентов получило название Taste the TV (Попробуй телевизор на вкус). Желающие могут почувствовать вкус еды, если лизнут экран в тот момент, когда ее на нем показывают. При этом они могут заказать пищу, которую хотели бы попробовать на вкус.

Суть технологии заключается в том, что в телевизоре установлены десять небольших контейнеров с ароматизаторами, которые распыляют жидкость одновременно в нужной комбинации в зависимости от сюжета телепередачи. Затем созданная смесь вкусовых добавок подается на гигиеническую пленку на экране телевизора.

"Наша задача состоит в том, чтобы сделать возможным для людей получить ощущения, подобные тому, как если бы они обедали в ресторане на другом конце света, оставаясь при этом дома", - пояснил Миясита.

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