В Японии создадут трехметрового гуманоида для спасательных работ

Один из крупнейших университетов Японии объединит усилия с несколькими местными компаниями для совместной разработки новейших человекоподобных роботов, которые будут использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий и спасательных работах.

Один из крупнейших университетов Японии объединит усилия с несколькими местными компаниями для совместной разработки новейших человекоподобных роботов, которые будут использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий и спасательных работах.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Kyodo.

Университет Васэда совместно с местными компаниями Murata, Tmsuk и Sre Holdings намереваются вместе разработать, а впоследствии производить человекоподобных роботов высотой три метра и весом 300 кг. Такие роботы смогут передвигаться со скоростью 5 км и поднимать тяжести весом свыше 100 кг.

Главной задачей огромных человекоподобных роботов станет разбор завалов после землетрясений и других стихийных бедствий, с которыми Япония сталкивается регулярно.

Ожидается, что тестовая модель будет готова уже к концу 2026 года, а массовое производство планируется запустить к 2029 году. Также подчеркивается, что этой разработкой японские специалисты рассчитывают вернуть своей стране, которая создала легендарного человекоподобного робота Asimo, лидерство в этой области роботостроения.