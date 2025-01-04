В Японии скончался самый старый в мире человек

Сегодня в Японии скончалась 116-летняя Томико Итоока, признанная самым старым человеком в мире.

Сегодня в Японии скончалась 116-летняя Томико Итоока, признанная самым старым человеком в мире.

Как передает Report, об этом агентству Kyodo News сообщил представитель дома престарелых в городе Асия, где Итоока проживала с 2019 года.

По его словам, смерть наступила по естественным причинам.

Отметим, что Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке, и было старшей из трех братьев и сестер. В 20 лет она вышла замуж и родила четверых детей. В возрасте 71 года она овдовела, но продолжала вести активный образ жизни и заниматься спортом.

В сентябре 2024 года она была признана старейшим живым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннеса после смерти предыдущей обладательницы рекорда 117-летней Марии Браньяс Морера из Олота в испанской Каталонии.