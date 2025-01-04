О нас

В Японии скончался самый старый в мире человек

В Японии скончался самый старый в мире человек Сегодня в Японии скончалась 116-летняя Томико Итоока, признанная самым старым человеком в мире.
Это интересно
4 января 2025 г. 21:44
В Японии скончался самый старый в мире человек

Сегодня в Японии скончалась 116-летняя Томико Итоока, признанная самым старым человеком в мире.

Как передает Report, об этом агентству Kyodo News сообщил представитель дома престарелых в городе Асия, где Итоока проживала с 2019 года.

По его словам, смерть наступила по естественным причинам.

Отметим, что Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке, и было старшей из трех братьев и сестер. В 20 лет она вышла замуж и родила четверых детей. В возрасте 71 года она овдовела, но продолжала вести активный образ жизни и заниматься спортом.

В сентябре 2024 года она была признана старейшим живым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннеса после смерти предыдущей обладательницы рекорда 117-летней Марии Браньяс Морера из Олота в испанской Каталонии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünyanın ən yaşlı insanı Yaponiyada vəfat edib

Самое читаемое

Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
30 декабря 2024 г. 08:14
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа
30 декабря 2024 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi