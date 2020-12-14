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В Японии выбрали иероглиф года

В Японии выбрали иероглиф года Он присутствует в словосочетаниях "замкнутые помещения с плохой вентиляцией", "тесные пространства с большим скоплением людей" и "тесные контакты между людьми"
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14 декабря 2020 г. 10:49
В Японии выбрали иероглиф года

Иероглиф, означающий "тесный" или "близкий", выбран символом уходящего 2020 года в Японии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила в понедельник Японская федерация проверки иероглифических навыков, которая проводит соответствующее голосование среди населения страны.

Иероглиф на листе традиционной японской бумаги размером 1,3 на 1,5 метра начертал настоятель расположенного в древней японской столице Киото буддистского "Храма Чистой воды" Сэйхан Мори - один из главных инициаторов регулярных конкурсов на определение графического символа года. Прямую трансляцию этого события вело японское общественное телевидение.

Выбор этого иероглифа символом года связан с тем, что в Японии на фоне пандемии коронавируса большую популярность приобрело выражение "мицу но мицу", которое записывается иероглифами "три" и "тесный". Само по себе оно представляет собой сокращенный вариант трех словосочетаний "замкнутые помещения с плохой вентиляцией", "тесные пространства с большим скоплением людей" и "тесные контакты между людьми". Во всех из них присутствует указанный иероглиф.

Именно этих трех вещей власти Японии на протяжении всей пандемии просят избегать. Это выражение часто используют чиновники во время пресс-конференций, также в городах можно встретить множество плакатов с изображением "мицу но мицу", призывающих соблюдать меры предосторожности.

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