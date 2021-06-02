В Японии началась распродажа домов по 500 долларов США

Японские власти ищут граждан, желающих занять пустующие дома в сельских районах. Всего таких домовладений около 8 миллионов — они выставлены на продажу по цене от 500 долларов США.

Японские власти ищут граждан, желающих занять пустующие дома в сельских районах. Всего таких домовладений около 8 миллионов — они выставлены на продажу по цене от 500 долларов США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Insider.

Источник утверждает, что некоторые отдают бесплатно.

Чтобы стимулировать интерес граждан к пустующим домам, власти ряда регионов страны предоставляют субсидии на их ремонт. По официальным данным, в стране заброшено 8,49 миллиона домовладений. С 2013 года их число увеличилось на 3,2 процента. Чаще всего дома оставляют по обычным причинам — хозяева просто умирают или переезжают.

Большинство заброшенных построек расположено в префектурах Вакаяма, Токусима, Кагосима и Кочи — доля таких домов там превышает 18 процентов от общего числа домовладений. В ряде регионов начали создавать специальные сайты, где размещаются списки свободных домов. Их распродают за бесценок.