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В Японии гигантского тунца продали на аукционе за $1,3 млн

В Японии гигантского тунца продали на аукционе за $1,3 млн Голубой тунец массой 276 кг был продан за 207 млн иен ($1,3 млн по текущему курсу) на первых в этом году торгах в Токио, участие в которых считается престижным для ресторанного бизнеса.
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5 января 2025 г. 03:37
В Японии гигантского тунца продали на аукционе за $1,3 млн

Голубой тунец массой 276 кг был продан за 207 млн иен ($1,3 млн по текущему курсу) на первых в этом году торгах в Токио, участие в которых считается престижным для ресторанного бизнеса.

Как передает Report, об этом объявили организаторы аукциона.

Это стало вторым в истории проведения таких аукционов результатом - абсолютный рекорд был установлен в 1999 году, когда за тунца на торгах дали в полтора раза большую сумму. Как и в прошлые годы, проданный в воскресенье тунец был выловлен в районе северной префектуры Аомори.

Среди представителей ресторанной отрасли считается, что покупка главного лота на первых торгах года поможет успешному ведению бизнеса. Кроме того, это позволяет привлечь клиентов, которые выстраиваются в очереди, чтобы попробовать самую дорогую рыбу. Раньше торги проводились на знаменитом рынке Цукидзи. После его ликвидации местом проведения аукциона стал рынок Тоёсу.

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