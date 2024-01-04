В Японии 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений

2023 год стал для Японии самым жарким за всю историю соответствующих наблюдений, начавшуюся в 1898 году.

2023 год стал для Японии самым жарким за всю историю соответствующих наблюдений, начавшуюся в 1898 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные национального метеорологического управления страны.

Средняя температура в 2023 году на территории Японии выросла на 1,29 градуса Цельсия, достигнув самой высокой отметки за все время ведения статистики и превзойдя на 0,65 градуса предыдущий рекорд, установленный в 2020 году.

Период наиболее жаркой погоды в Японии обычно приходится на июль и август. Так, на протяжении последних недель в нескольких районах страны была зафиксирована температура выше 37 градусов Цельсия.

Ежегодно в Японии тепловые удары становятся причиной госпитализации десятков тысяч людей, фиксируются сотни летальных случаев.