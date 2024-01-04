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В Японии 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений

В Японии 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений 2023 год стал для Японии самым жарким за всю историю соответствующих наблюдений, начавшуюся в 1898 году.
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4 января 2024 г. 19:53
В Японии 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений

2023 год стал для Японии самым жарким за всю историю соответствующих наблюдений, начавшуюся в 1898 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные национального метеорологического управления страны.

Средняя температура в 2023 году на территории Японии выросла на 1,29 градуса Цельсия, достигнув самой высокой отметки за все время ведения статистики и превзойдя на 0,65 градуса предыдущий рекорд, установленный в 2020 году.

Период наиболее жаркой погоды в Японии обычно приходится на июль и август. Так, на протяжении последних недель в нескольких районах страны была зафиксирована температура выше 37 градусов Цельсия.

Ежегодно в Японии тепловые удары становятся причиной госпитализации десятков тысяч людей, фиксируются сотни летальных случаев.

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