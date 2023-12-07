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В WhatsApp появилась функция исчезающих голосовых сообщений

В WhatsApp появилась функция исчезающих голосовых сообщений Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta, запустил функцию, позволяющую пользователям отправлять голосовые сообщения, которые исчезнут из чата после прослушивания.
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7 декабря 2023 г. 23:41
В WhatsApp появилась функция исчезающих голосовых сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta, запустил функцию, позволяющую пользователям отправлять голосовые сообщения, которые исчезнут из чата после прослушивания.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Meta.

"Сегодня мы рады сообщить, что теперь вы можете отправить голосовое сообщение, которое исчезнет после прослушивания", - подчеркивается в сообщении.

В компании отметили, что голосовые сообщения с функцией одноразового прослушивания отмечены значком "одноразовое" и могут воспроизводиться только один раз.

В корпорации также напомнили, что все сообщения, включая голосовые, защищены с помощью сквозного шифрования по умолчанию.

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