В WhatsApp появилась функция исчезающих голосовых сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta, запустил функцию, позволяющую пользователям отправлять голосовые сообщения, которые исчезнут из чата после прослушивания.

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta, запустил функцию, позволяющую пользователям отправлять голосовые сообщения, которые исчезнут из чата после прослушивания.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении на сайте Meta.

"Сегодня мы рады сообщить, что теперь вы можете отправить голосовое сообщение, которое исчезнет после прослушивания", - подчеркивается в сообщении.

В компании отметили, что голосовые сообщения с функцией одноразового прослушивания отмечены значком "одноразовое" и могут воспроизводиться только один раз.

В корпорации также напомнили, что все сообщения, включая голосовые, защищены с помощью сквозного шифрования по умолчанию.