В ВОЗ заявили, что Санта-Клаус обладает иммунитетом к коронавирусу

Санта-Клаус обладает иммунитетом к коронавирусу и сможет доставить подарки детям по всему миру.

Санта-Клаус обладает иммунитетом к коронавирусу и сможет доставить подарки детям по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую новость сообщила в понедельник на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Я понимаю тревогу детей, которые опасаются, что Санта-Клаус не сможет прийти, поскольку он является пожилым и входит в группу риска, - отметила она. - Но могу вам сказать, что у него есть иммунитет. Мы недавно с ним общались, он прекрасно себя чувствует".

Более того, подчеркнула ван Керкхове, многие мировые лидеры сообщили ВОЗ, что специально ослабили ограничительные меры для того, чтобы "Санта-Клаус мог пересекать воздушные границы и доставлять подарки детям". "Поэтому можете лечь пораньше спать в ночь перед Рождеством и не волноваться - Санта-Клаус сможет к вам прийти", - подчеркнула она.

В то же время эксперт призвала детей соблюдать правила физического дистанцирования и другие правила, введенные для борьбы с коронавирусом, а также слушаться родителей.