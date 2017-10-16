В Воронежской области сбежавший из вольера медведь напал на местных жителей - ВИДЕО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Воронежской области медведь напал на местных жителей. Случай зафиксирован в селе Семилуки. . В результате нападения животного погиб 84-летний мужчина и пострадал хозяин медведя, сообщает Reportсо ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что сотрудники полиции застрелили медведя, который сбежал из вольера Воронежской области и напал на местных жителей

"84-летний местный житель от полученных в результате нападения животного телесных повреждений скончался. 49-летний владелец медведя с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении.