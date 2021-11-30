В Верховной Раде Украины предлагают установить День борща

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об установлении Дня украинского борща.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об установлении Дня украинского борща.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

Его авторами являются ряд народных депутатов от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности", групп "Партия "За майбутне" и "Довира", а также от внефракционных.

Ранее один из авторов законопроекта, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин отметил, что он совместно с коллегами зарегистрировал соответствующий проект постановления относительно установления каждой второй субботы сентября Днем украинского борща.

"День украинского борща должен стать фантастическим праздником, когда украинцы бы устраивали фестивали нашей кухни, готовили блюдо дома и даже устраивали соревнования на самый вкусный борщ. Это - поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского. В конце концов, один из тех туристических магнитов, которые нам так необходимы", - подытожил депутат.