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    В Венесуэле разбился самолет с тонной кокаина на борту

    В настоящее время выясняются причины аварии и устанавливается владелец самолета

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В венесуэльском штате Кохедес разбился самолет с тонной кокаина на борту. Об этом пишет Ultimas Noticias со ссылкой на министра внутренних дел и юстиции Венесуэлы Нестора Ревероля.

    По словам главы ведомства, на месте крушения самолета были обнаружены тела трех человек и 999 кг наркотиков.

    Предполагается, что воздушное судно использовалось для транспортировки товара крупными мафиозными организациями, отмечает Report со ссылкой на издание «Газета.Ru».

    В настоящее время выясняются причины аварии и устанавливается владелец самолета.

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