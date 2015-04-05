В Венесуэле разбился самолет с тонной кокаина на борту

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В венесуэльском штате Кохедес разбился самолет с тонной кокаина на борту. Об этом пишет Ultimas Noticias со ссылкой на министра внутренних дел и юстиции Венесуэлы Нестора Ревероля.

По словам главы ведомства, на месте крушения самолета были обнаружены тела трех человек и 999 кг наркотиков.

Предполагается, что воздушное судно использовалось для транспортировки товара крупными мафиозными организациями, отмечает Report со ссылкой на издание «Газета.Ru».

В настоящее время выясняются причины аварии и устанавливается владелец самолета.