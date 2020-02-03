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В Венеции обезвредили бомбу времен Второй мировой войны - ФОТО

В Венеции обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

В Венеции из-за обнаруженной на материковой части города бомбы времен Второй мировой войны были эвакуированы более 3,5 тысяч местных жителей.

Как передает Report со ссылкой на Deusche Welle, операция по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны успешно завершилась в Венеции: снаряд на плоту отвезли в открытое море и взорвали там, сообщает мэрия итальянского города.


Американскую бомбу весом 250 килограммов обнаружили во время строительных работ по обустройству канализации в квартале Маргера, который расположен "на материке" напротив "островной" части Венеции. Как отмечает мэрия, к счастью, снаряд не взорвался, несмотря на то, что экскаваторщик задел его ковшом.

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