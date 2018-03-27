В Великобритании запустили первый беспилотный пассажирский поезд - ВИДЕО

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Первый беспилотный пассажирский поезд в Великобритании запущен между английскими городами Питерборо и Хоршем, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Движение этого поезда является полностью автоматизированным, и машинист, по сути, превратился в швейцара - все его функции свелись к управлению дверями состава.

Проект был осуществлен британской железнодорожной компанией Thameslink Railway, которая занимается обслуживанием одноименной железной дороги. Ее протяженность составляет 225 км и она насчитывает 68 станций.

Вся работа над этим проектом заняла около пяти лет и стоила 7 млрд фунт стерлингов (около 10 млрд долларов).