В Великобритании выпустили марку, посвященную Шерлоку Холмсу

На шести марках коллекции изображены персонажи сериала "Шерлок"

Королевская почта Великобритании выпустила необычную коллекцию марок, посвященную произведениям о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на шести марках изображены персонажи сериала "Шерлок", в том числе главный герой из детективов Артура Конана Дойла в исполнении актера Бенедикта Камбербэтча. Так, если предметы поместить под ультрафиолет, можно будет увидеть дополнительные детали, связанные с событиями из жизни Холмса.

Еще на четырех марках этой коллекции напечатали новые иллюстрации к произведениям английского писателя.

Королевская почта регулярно выпускает коллекционные марки в честь писателей, книг и фильмов. Недавно она представила коллекцию, посвященную знаменитому агенту 007 Джеймсу Бонду.