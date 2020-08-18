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В Великобритании выпустили марку, посвященную Шерлоку Холмсу

В Великобритании выпустили марку, посвященную Шерлоку Холмсу На шести марках коллекции изображены персонажи сериала "Шерлок"
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18 августа 2020 г. 16:14
В Великобритании выпустили марку, посвященную Шерлоку Холмсу
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Королевская почта Великобритании выпустила необычную коллекцию марок, посвященную произведениям о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на шести марках изображены персонажи сериала "Шерлок", в том числе главный герой из детективов Артура Конана Дойла в исполнении актера Бенедикта Камбербэтча. Так, если предметы поместить под ультрафиолет, можно будет увидеть дополнительные детали, связанные с событиями из жизни Холмса.

Еще на четырех марках этой коллекции напечатали новые иллюстрации к произведениям английского писателя.

Королевская почта регулярно выпускает коллекционные марки в честь писателей, книг и фильмов. Недавно она представила коллекцию, посвященную знаменитому агенту 007 Джеймсу Бонду.

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Версия на английском языке UK releases stamps honoring Sherlock Holmes

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