В Великобритании впервые назначен министр по профилактике самоубийств

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Жаклин (Джеки) Дойл-Прайс на должность министра по предупреждению случаев совершения самоубийств. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Guardian.

Инициатива призвана помочь покончить с устоявшимся в обществе негативным стереотипом, мешающим людям обращаться за помощью в подобных ситуациях.

Жаклин (Джеки) Дойл-Прайс, бывший парламентский заместитель министра здравоохранения Великобритании, теперь занимает должность министра по охране психического здоровья, неравенства и профилактики самоубийств.

По информации Управления национальной статистики Великобритании, в 2017 году на территории Соединенного Королевства 5 тыс. 821 человек покончил жизнь самоубийством, при этом суицид - основная причина смерти мужчин в возрасте до 45 лет в Великобритании.