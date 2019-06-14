​В Великобритании выставлена на продажу тюрьма для ведьм

Небольшое здание, находящееся на территории Великобритании, бывшее некогда обиталищем людей, обвиняемых в колдовстве, а теперь принявшее вид уютного дома, выставлено на продажу за $305 тысяч.

Об этом сообщает Live Science, передает Report.

Ванесса Митчелл, владелица здания, пытается избавиться от него уже в третий раз. Ходят слухи, что она съехала из дома, ранее бывшего тюрьмой под названием "Клетка", после того как обнаружила "таинственные брызги крови" и подверглась "нападению" со стороны злобных привидений, одним из которых был "козёл сатанинского вида".

Потенциальных покупателей предупреждают об ужасном прошлом ныне уютного здания, а также о том, что дом часто становится объектом внимания телекамер.

Во время суда 1582 года в колдовстве были обвинены 14 женщин, трёх из которых казнили. Имя одной из обвиняемых, Урсулы Кемп, являвшейся местной целительницей и приговорённой к повешению, увековечено на мемориальной доске, висящей на одной из стен здания.

В 1921 году в саду бывшей тюрьмы обнаружили два скелета, которые, по словам экспертов, принадлежали женщинам, обвиняемым в колдовстве. По данным СМИ, из некоторых костей торчали вбитые туда гвозди.