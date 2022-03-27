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В Великобритании разработали "щит-невидимку"

В Великобритании разработали "щит-невидимку" Сказочный плащ-невидимка Гарри Поттера постепенно становится реальностью. Британский стартап Invisibility Shield сообщил о создании материала, находясь за которым, любые предметы становятся невидимыми.
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27 марта 2022 г. 07:14
В Великобритании разработали щит-невидимку

Сказочный плащ-невидимка Гарри Поттера постепенно становится реальностью. Британский стартап Invisibility Shield сообщил о создании материала, находясь за которым, любые предметы становятся невидимыми.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, чтобы заработать на дальнейшие исследования, компания разместила свое изобретение на Kickstarter. Стать обладателем щита прямоугольной формы из чудо-материала размером 90 х 60 см можно за 400 долларов США.

Одно из его главных достоинств - способность работать без источника питания. И все же используемая здесь технология - всего лишь хитроумный оптический трюк, своеобразная забавная инженерия. Щит с помощью прецизионной матрицы линз направляет основную часть света, отраженного от объекта, в сторону от наблюдателя. Таким образом скрытый за щитом объект становится фактически невидимым.

Щит не в состоянии идеально воспроизвести "картинку", находящуюся за спрятанным объектом. В результате она представляет собой некое размытое изображение.

Разработчики подчеркивают, что наибольший эффект достигается на однородных фонах - к примеру, на фоне листвы, травы, песка, неба и рельс.

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