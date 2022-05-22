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В Великобритании придумали кроссовки, которые растут вместе с ребенком

В Великобритании придумали кроссовки, которые растут вместе с ребенком Новая разработка поможет родителям сэкономить деньги на покупку обуви для детей, кроссовки и ботинки можно увеличивать на три размера и продлить срок их службы.
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22 мая 2022 г. 10:49
В Великобритании придумали кроссовки, которые растут вместе с ребенком

Новая разработка поможет родителям сэкономить деньги на покупку обуви для детей, кроссовки и ботинки можно увеличивать на три размера и продлить срок их службы.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Обувь, растущую вместе с ребенком, придумала многодетная мать и бизнесвумен Джеру Дудмал, которая намерена избавить родителей от необходимости менять обувь детям каждый сезон. В линейке продукции будут кроссовки и ботинки, увеличивающиеся по мере роста ступни малыша.

"Наша цель - создать обувь, которая может увеличиваться как минимум на три размера и, следовательно, удваивать срок службы любой обуви. Изменять размер можно будет с помощью замка на изделии, также мы планируем добавлять к одной модели по несколько стелек", - рассказала Дудмал.

Сейчас производители обуви подбирают материал для подошвы и раздвижной механизм, который поможет надежно фиксировать необходимую длину стопы. Новинка должна поступить в продажу в 2023 году.

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