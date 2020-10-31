В Великобритании планируют выпускать экологичные алмазы "из воздуха"

В Великобритании один из бизнесменов запланировал начать выпуск экологичных алмазов

В Великобритании один из бизнесменов планирует начать выпуск экологичных алмазов. Для реализации проекта предполагается применить технологию, позволяющую производить изделия "из воздуха", сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Предприниматель собирается использовать специальное оборудование, формирующее предметы из воздуха и воды. Речь идёт о применении технологического процесса, предусматривающего химическое осаждение паров. Подобный способ производства выбран, так как является экологически чистым.

В основе создания алмазов по подобной технологии лежит идея, относящаяся к алхимии, но в современном варианте, цитирует миллионера британская газета The Guardian.

В ходе осаждения паров образованное "алмазное семя" затем будут нагревать до 800 градусов в специальной газовой камере. Далее из новой структуры сформируется алмаз, причём его визуально будет крайне трудно отличить от природных аналогов, обнаруживаемых в недрах Земли.

Выпуск синтезированных драгоценных камней является отдельным направлением в химической отрасли и интересует человечество на протяжении многих столетий.