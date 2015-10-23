​В Великобритании пенсии будет рекламировать огромный плюшевый монстр - ВИДЕО

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Департамент труда и пенсий Великобритании запустил новую рекламную кампанию, чтобы изменить отношение британцев к пенсионному обеспечению.

Как передает Report со ссылкой на The Independent, главной фигурой кампании стал чудовищный плюшевый талисман по имени Workie.

Согласно задумке, этот монстр должен стать «ярким физическим воплощением пенсии на рабочем месте». Первый показ рекламного ролика был запланирован на сегодняшний вечер.

Кампания обошлась в £8,54 млн ($13,2 млн), что эквивалентно, как пишет издание, 33,9 тыс. ежемесячных пособий, а потому есть смысл в ближайшее время ожидать огромного количества возмущенных твитов по поводу затрат Департамента.