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В Великобритании открыта вакансия короля

В Великобритании открыта вакансия короля Городской совет английского Барроу-ин-Фернесс, расположенного на северо-западе Великобритании, опубликовал вакансию короля острова Пил, который находится в административных границах города.
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26 декабря 2021 г. 21:34
В Великобритании открыта вакансия короля

Городской совет английского Барроу-ин-Фернесс, расположенного на северо-западе Великобритании, опубликовал вакансию короля острова Пил, который находится в административных границах города.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.

Остров находится в 800 м от полуострова Фернесс. До него можно добраться на пароме, курсирующем с апреля по сентябрь, или пешком во время отлива.

В вакансии указано, что необходимо взять на себя управление баром и гостиницей, следить за замком XIV века и стать королем острова сроком на 10 лет к сезону, начинающемуся в апреле. Коронация при этом довольна проста: претендент садится на "трон" со старой саблей, а после ему выливают на голову несколько ведер алкоголя.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBöyük Britaniyada ada üçün kral axtarılır

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