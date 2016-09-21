Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Великобритании открылся первый супермаркет, где продают еду из отходов.

Как передает Report, об этом сообщает Independent.

Магазин находится недалеко от города Лидс в центральной части Великобритании.

В магазине-складе, который открыли активисты Real Junk Food Project, можно приобрести продукты, которые выбрасывают другие супермаркеты и предприятия. За товары посетители могут платить столько, сколько посчитают нужным.

Таким образом хозяева магазина надеются помочь бедным семьям, которым сложно прокормить детей.

Основатель проекта Real Junk Food Project Адам Смит рассказал, что планирует открыть подобные магазины в каждом городе Великобритании. Магазины-склады также будут поставлять питание в школы.