В Великобритании обнаружили развалины первого театра - ФОТО

Британские археологи обнаружили развалины, которые, как они полагают, принадлежат британскому театру Red Lion, построенному в XVI веке.

Как передает Report со ссылкой на газету The Guardian, считается, что Red Lion был первым зданием, специально построенном в Лондоне для театральных постановок, предположительно, в 1567 году. Он стал прототипом театра The Globe, где ставили пьесы молодого Шекспира. До этого дня ученые лишь строили догадки о точном местоположении театра, однако теперь археологам с большой долей вероятности удалось отыскать развалины именно этого сооружения.

Руины были найдены в историческом районе Лондона Уайтчепел в восточной части города.