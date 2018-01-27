В Великобритании на торги выставили бронированный автобус Маргарет Тэтчер

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Высокотехнологичный бронированный автобус, на котором премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер совершала поездку по Северной Ирландии, выставили на продажу за 25 тысяч фунтов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Автобус Armored находится в рабочем состоянии, весит 17,5 тонн, оснащен пуленепробиваемыми окнами, звукоизоляцией и способен вместить до 36 человек.

Также в нем установлены системы фильтрации воздуха, которые защищают от "химического, биологического и ядерного загрязнения". Изначально на оснащение машины было потрачено около 5 млн фунтов, но сейчас из-за сильной изношенности хозяин готов проститься с "гигантом" за более скромную сумму в 25 тысяч фунтов.

"Автобус находится в полном рабочем состоянии и может развивать скорость до 80 миль в час (128 км/ч). Он полностью бронирован, и его вполне можно использовать для спасения жизней, например, в качестве медицинского транспорта в зонах военных действий"- заявил владелец Ник Мид.