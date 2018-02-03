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    В Великобритании колокол замолчал впервые за 239 лет из-за одного человека

    © Depositphotos.com

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В британском городе Сануидж запретили звонить в колокол на церкви Святого Петра, потому что на шум пожаловался один местный житель, сообщает Report со ссылкой на The Sun.

    По данным издания, колокол на церкви звонил в течение 239 лет. Один из местных жителей пожаловался на то, что раздающийся четыре раза в час звон мешает ему спать. После этого местные власти запретили звонить в колокол с 11 часов вечера и до 7 часов утра, за исключением Рождества и Нового года.

    Как сообщает газета, 85% жителей, живущих около церкви, не согласились с этим решением. В настоящий момент в городе организована кампания "Save the Chimes" ("Спасти колокольный звон"), участники которой стремятся отменить запрет.

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