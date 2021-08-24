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В Великобритании 60% автомобилей станут электрическими к 2035 году

В Великобритании 60% автомобилей станут электрическими к 2035 году Достижение нулевых выбросов к 2050 году не приведет к значительному изменению образа жизни современного потребителя. Эксперты уверены, что спасение планеты будет достигнуто прежде всего за счет изменения характера производства электроэнергии.
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24 августа 2021 г. 01:32
В Великобритании 60% автомобилей станут электрическими к 2035 году

Достижение нулевых выбросов к 2050 году не приведет к значительному изменению образа жизни современного потребителя. Эксперты уверены, что спасение планеты будет достигнуто прежде всего за счет изменения характера производства электроэнергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

Исследование британского Института глобальных изменений Тони Блэра показало, что углеродная нейтральность потребует значительных усилий со стороны потребителей, но не обязательного полного отказа от привычных видов транспорта. Дальность авиаперелетов на человека достаточно будет сократить на 6% к 2035 году, а количество людей, регулярно водящих автомобиль, - всего на 4% .

"Я думаю, что к 2050 году мы увидим такие изменения в авиации, как появление экологически чистых видов топлива и водорода, электрических самолетов для более коротких путешествий", - утверждает Джесс Ралстон из организации Energy and Climate Intelligence Unit.

Что касается личного транспорта, эксперты ожидают, что к 2035 году около 60% автопарка страны станет электрическим. Такое же соотношение электрокаров и автомобилей на ископаемом топливе должно быть в продаже у дилеров для достижения экологической цели.

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