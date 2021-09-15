В усыпальницу у древнейшей пирамиды Египта впервые пустили туристов

В Египте после 15 лет реставрации открылась для посещения туристами Южная усыпальница на территории погребального комплекса пирамиды Джосера, считающаяся древнейшим каменным сооружением древнего мира.

В Египте после 15 лет реставрации открылась для посещения туристами Южная усыпальница на территории погребального комплекса пирамиды Джосера, считающаяся древнейшим каменным сооружением древнего мира.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"С 1928 года, когда это захоронение было обнаружено, никто из туристов не мог его посетить. Сегодня спустя 15 лет реставрации мы открыли усыпальницу, с ее прекрасными коридорами, украшенными фаянсом. Приветствуем всех туристов и приглашаем их посетить некрополь Саккара, это историческое место", - заявил генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири.

По его словам, начавшиеся в 2006 году работы по реставрации обошлись в сумму порядка 130 миллионов египетских фунтов (более восьми миллионов долларов). Реставрация прерывалась после революции 2011 года и, по словам Вазири, комплекс был заброшен какое-то время.

Расположенное в 200 метрах от пирамиды южное захоронение было обнаружено британским ученым Сесилом Фёртом в 1928 году. Мнения о предназначении захоронения разнятся - есть предположения, что оно было выделено для внутренних органов фараона.

В колодце после реставрации установлена металлическая лестница, ведущая к саркофагу – эта зона будет открыта для всех посетителей. Коридоры, высота которых едва превышает полтора метра, будут большую часть времени закрыты для туристов в целях консервации этого памятника, однако журналистам удалось попасть в них. Стены коридоров были укреплены, на потолке повсюду металлические столбы, поддерживающие потолок, а также металлическая сетка. Установлено освещение.

"Удивительно, как египтяне опускали эти блоки на глубину в 31 метр. У них не было кранов, все это делали руками египетского мастера", - подчеркнул Вазири.

"Данное захоронение было построено, по всей видимости, как образец, чтобы понять, какая здесь почва, какие материалы использовать, возможно ли здесь вообще строительство. После этого образец был воплощен снова, но в больших масштабах, на примере пирамиды", - пояснил ученый. По его словам, архитектор "проверял" устойчивость конструкции, так как пирамида была уже гораздо выше - порядка 60 метров.