В туристическом городе в Аргентине зафиксированы рекордные морозы

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилоче отметка термометра опустилась до 25,4 градуса мороза, а по ощущениям этот показатель достигал 29 градусов ниже нуля, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Данная температура стала для города рекордно низкой.

Отмечается, что причиной подобных морозов стал приход в регион так называемой "Бури века", которая принесла в город сильные снегопады. При этом расположенный у подножия Анд Барилоче считается один из самых известных туристических центров южноамериканской страны.

Холодная погода уже нарушила работу местного аэропорта, порядка 25 тысяч человек остались без света, были повалены деревья.

Местные СМИ сообщают, что высота сугробов на улицах достигала 50 сантиметров.