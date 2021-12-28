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В Турции женщина вышла замуж за мужчину, облившего ее кислотой

В Турции женщина вышла замуж за мужчину, облившего ее кислотой Жительница Турции вышла замуж за мужчину, который облил ее лицо кислотой, оставив почти слепой и обезображенной.
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28 декабря 2021 г. 05:59
В Турции женщина вышла замуж за мужчину, облившего ее кислотой

Жительница Турции вышла замуж за мужчину, который облил ее лицо кислотой, оставив почти слепой и обезображенной.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

В 2019 году на Берфин Озек напал ее парень Кязым Челтик, который хотел отомстить ей за разрыв их отношений. В качестве орудия мужчина использовал кислоту, плеснув едкую жидкость в лицо турчанки. В результате инцидента женщина осталась с обезображенным лицом, а нападавший был арестован.

Затем, по информации СМИ, Кязым засыпал Берфин любовными письмами с просьбами простить его. Озек не смогла отказать Челтику и забрала заявление из полиции.

«Мне неудобно, что он там сидит в четырех стенах. Я его очень люблю, он меня тоже», — рассказала девушка.

Однако после того, как в соцсетях осудили поступок Озек, она передумала и через адвоката вернула заявление обратно. В итоге Кязыма приговорили к 13 годам лишения свободы.

Впрочем, в 2021 году Челтик получил право на условно-досрочное освобождение, чем и воспользовался. Оказавшись на свободе, он позвал Берфин замуж, и та согласилась, чем вызвала недовольство у своих родителей.

«Она вышла замуж без нашего ведома», — прокомментировал отец 20-летней турчанки.

Пару активно критикуют в соцсетях, но молодожены не обращают на это внимание.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə gənc qız üzünə “kislota” tökən sevgilisi ilə evlənib

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