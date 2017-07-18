В Турции обнаружили самый древний смайлик в мире - ФОТО

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Турции обнаружили самый древний смайлик в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, группа турецких и итальянских археологов обнаружила при раскопках в городе Каркамыш в юго-восточной провинции Газиантеп кувшин с самым древним графическим изображением улыбающегося человеческого лица.

"Одна из самых интересных находок этого сезона - кувшин с изображенным на нем смайликом. Находка датируется приблизительно 1700 годом до нашей эры, и мы, видимо, нашли самый старый смайлик в мире. Мы не знаем, с какой целью мастера рисовали этот символ на кувшине, но мы называем его улыбкой", - заявил руководитель группы, профессор Болонского университета Николо Маркетти.

По его словам, кувшин передадут в археологический музей Газиантепа.