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В Турции обнаружены останки летнего дворца внука Чингисхана Хулагу-хана

В Турции обнаружены останки летнего дворца внука Чингисхана Хулагу-хана Археологи Монгольского государственного университета вместе с турецкими коллегами нашли останки летнего дворца внука Чингисхана Хулагу хана.
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9 июля 2022 г. 07:12
В Турции обнаружены останки летнего дворца внука Чингисхана Хулагу-хана

Археологи Монгольского государственного университета вместе с турецкими коллегами нашли останки летнего дворца внука Чингисхана Хулагу хана.

Как передает Report со ссылкой на сайт о кладах klady.info, древние летописные источники утверждают, что Хулагу хан возвел свой летний дворец в промежутке между 1261 и 1265 годами. Постройка находится около современной провинции Ван в Турции. Договорившись с властями страны, делегация археологов впервые оправилась на раскопки за пределами Монголии.

Успех не заставил себя ждать. В первые же дни исследования удалось найти фрагменты керамики, анализ которых показал, что изделия были произведены в эпоху правления Хулагу хана.

Позже археологи наткнулись на стены самого дворца. Его площадь, если верить летописным источникам, составляет не менее 1 200х1 200 метров. Монгольские ученые продолжат раскопки, чтобы проверить это утверждение и найти новые исторические артефакты.

До этого были обнаружены руины дворцов трех других монгольских ханов.

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