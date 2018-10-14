В Турции нашли подводные наскальные рисунки

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Изображения доисторического периода стали видны после осушения запруды гидроэлектростанции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Daily Mail.

По словам Мехмета Алкана, директора археологического музея провинции Адыяман, рисунки содержат изображения людей, животных и сцены охоты.

Эксперты отмечают, что рисунки на стене длиной восемь метров и шириной 70 сантиметров хорошо сохранилась, несмотря на то, что были вырезаны с помощью примитивных инструментов и технологий в эпоху раннего палеолита. Их возраст может составлять 2,5 миллионов лет.

Ранее в Индии были найдены наскальные рисунки, принадлежащие неизвестной цивилизации.