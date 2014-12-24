​В Турции найдено древнейшее в мире орудие труда

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Археологи из университета Ройял Холлоуэй (Лондон) изучили найденное на западе Турции кварцитовое орудие труда древних людей. Они определили достоверный возраст находки, который составил 1,24-1,17 млн. лет, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что древние люди современного типа пришли на Ближний Восток не 70 тыс. лет назад, как считалось ранее, а больше миллиона лет назад. Статья, рассказывающая об этом открытии, опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.

Профессор Даниэль Шреф, рассказывая о находке, говорит, что обнаружил ее случайно: ученый собирал образцы осадочных пород на берегу реки, когда наткнулся на розоватый камень. Перевернув его, археолог понял, что камень имеет следы искусственной обработки.