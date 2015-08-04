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    ​В Турции начались традиционные бои быков

    Турецкая коррида проходит без участия тореадоров

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Традиционные бои быков начались в юго-западной турецкой провинции Мугла, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В отличие от испанской, турецкая коррида проходит без участия тореадоров, быки борются между собой, издевательства над животными запрещены. Если одному из животных грозит опасность получить травму, их растаскивают с помощью веревок. Быков-победителей боев используют в качестве производителей. Их цена превышает 10 тысяч долларов США.

    В этом году в боях будут участвовать 170 быков, которые будут разбиты на пары в соответствии с ростом, весом и длиной рогов.

    На церемонии открытия сезона в Мугле присутствовали около 4 тысяч зрителей. Доходы от шоу будут направлены на нужды местных школ.

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