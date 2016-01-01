​В Техасе разрешили открыто носить оружие

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня можно появляться в техасском баре с револьвером в кобуре.

Как передает Report со ссылкой на The Independent, это стало возможным после вступления в действие закона этого штата, принятого в июне прошлого года.

До 1 января 2016 года оружие в Техасе надо было носить скрытно, чтобы не нервировать окружающих. Но теперь желающим побыть ковбоями уже ничего не мешает.

Принятый Техасом, считающимся вотчиной республиканской партии, закон об открытом ношении оружия эксперты рассматривают как очередной вызов президенту СЩА Бараку Обаме, пытающемуся ограничить торговлю огнестрельным оружием.

В 2015 году в Соединенных Штатах произошло несколько громких преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, в результате чего погибли десятки людей.