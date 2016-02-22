Самую дорогую монету в мире покажут в ряде европейских столиц - ФОТО

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ 22 февраля в Историческом музее Таллина будет выставлена самая дорогая монета в мире. Как сообщает Report со ссылкой на Delfi, это первый в истории серебряный доллар, отчеканенный в США. Его стоимость превышает 10 млн. долларов США.

Монета 1794 года выпуска носит название Flowing Hair, так как на ней изображена богиня Свободы с развеивающимися волосами. Доллар был отчеканен в Филадельфии.

Отмечается, что в 1974 году монета была продана за 1250 долларов, а в 2013 её стоимость превысила 10 млн. долларов. Flowing Hair была приобретена американским бизнесменом Брюсом Мореланом.

Доллар будет показан в восьми европейских столицах. Так, он уже побывал в Праге и Варшаве, а после Таллина отправится в Хельсинки, Стокгольм, Осло, Дублин и Лондон.

