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В Стамбуле умерла знаменитая кошка Айя Софии Гли

В Стамбуле умерла знаменитая кошка Айя Софии Гли В Турции умерла знаменитая кошка Гли, жившая в Айя-Софии. Животному было 16 лет, и она являлась одним из символов Стамбула.
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8 ноября 2020 г. 02:16
В Стамбуле умерла знаменитая кошка Айя Софии Гли

В Турции умерла знаменитая кошка Гли, жившая в Айя-Софии. Животному было 16 лет, и она являлась одним из символов Стамбула.

Как передает Report, сообщение об этом опубликовано на странице Гли в Instagram.

"Я родилась в Айя-Софии, в самом сердце мира. Я просто попрощался с этой жизнью, где я встретила миллионы людей, которые пришли в Сердце Мира с любовью и стали зеркалом света любви. Спасибо всем, у кого в сердце есть отпечатки моих лап", - говорится в сообщении.

Губернатор Стамбула Али Ерликая, написал на своей странице в Twitter, что очень расстроен смертью животного.

"Расстроен в связи со смертью Гли. Она с 24 сентября находилась на лечении в частной клинике в Левенте, но умерла от старости. Мы никогда не забудем тебя, Гли", - отметил он.

Свои соболезнования, в связи с этой печальной новостью, также выразил официальный представитель президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

Смотрители кошки рассказывали, что Гли родилась в соборе Святой Софии и всегда жила там. В сентябре этого года для нее даже выделили отдельную комнату в соборе, так как животному становилось хуже из-за повышенного к ней внимания среди посетителей. Однако вскоре после этого ее пришлось отвезти в ветеринарную клинику, чтобы за ней присматривали врачи.

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