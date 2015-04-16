В США женщина закончила школу в 103 года

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В США женщина окончила среднюю школу в возрасте 103 лет.

Как передает Report со ссылкой на New York Daily News, 103-летняя Мари Хант, жительница штата Висконсин, бросила школу 90 лет назад, чтобы заботиться о своих восьми младших братьях и сестрах.

"Это то, что я всегда хотела сделать. У меня не было для этого возможности, но теперь, 100 лет спустя, у меня получилось!" — заявила Хант.

На торжественную церемонию вручения диплома женщина пришла в черной мантии и академической шапочке.

Как отмечает издание, теперь женщина задумалась о поступлении в колледж.