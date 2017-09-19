В США закончилась восьмимесячная имитация жизни на Марсе

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Ученые из университета Гавайских островов заявили об успешном завершении восьмимесячного изоляционного эксперимента HI-SEAS на склонах горы Мауна-Лоа, имитировавшего жизнь на марсианской базе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы показали, что долгосрочные космические экспедиции являются абсолютно возможными для нас. Конечно, существуют и технические, и психологические факторы, которые нам еще предстоит преодолеть, в том числе и с помощью HI-SEAS, но все они решаемы, если мы приложим достаточно много усилий", - заявила одна из участниц проекта Лаура Ларк.

Эксперимент HI-SEAS отличается от многих изоляционных исследований тем, что участники его "экипажа" имитируют не полет к Марсу или Луне, а жизнь на их поверхности в постоянной базе. Участники проекта могут покинуть пределы базы в любой момент, правда, для этого им придется надеть скафандр.

Жизнь на базе, как рассказывает пресс-служба университета, максимально приближена к марсианской – существует 20-минутная задержка в связи с "Землей", участники экспедиции получают воду и продукты лишь один раз в несколько месяцев, и соблюдают все меры безопасности, которые могут применяться при создании базы НАСА на Марсе.

Данный проект спонсируется НАСА уже пять лет, и в его рамках было проведено уже четыре "экспедиции" на Марс, которые продолжались от нескольких месяцев до года. Последний такой эксперимент завершился в августе 2016 года, а текущий эксперимент начался в конце февраля.

В нем участвовали четверо мужчин и две девушки, согласившихся провести в полной изоляции от остального мира восемь месяцев.